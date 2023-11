’Camera Light’: che star!. Le dive del cinema nel tratto di Manara

E’, con Hugo Pratt, l’autore italiano di fumettti più famoso al mondo e certo non può mancare alla grande festa di Luicca Comics. Parliamo del grande Milo Manara che sarà tra gli ospiti dell’edizione 2023. Maestro del fumetto erotico e non solo, Manara rappresenta un punto di riferimento per tutto il fumetto internazionale. Tra i vari eventi del festival ricordiamo l’incontro di domani alle 12.30 nella Chiesa di San Giovanni con Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!

Manara presenterà a Lucca Camera Light (Feltrinelli), raccolta di ventiquattro stampe, su carta di pregio, ognuna contrassegnata dal timbro a secco della firma di Milo Manara. L’omaggio di un maestro assoluto del fumetto e dell’illustrazione al mondo del cinema, con una galleria di disegni ispirati ad alcune delle più note stelle degli schermi internazionali. Una preziosa opera da collezione, destinata a durare nel tempo, arricchita da un fascicolo in cui Manara racconta la sua passione per la settima arte.

Dopo il successo di Lockdown Heroes, un nuovo cofanetto che prevede anche un fascicolo con una lunga intervista a Milo Manara. Una galleria di ritratti di celebri attrici, che rinnova il connubio fra Manara e il cinema, nel segno di un erotismo raffinato e ironico. Un’opera inedita in Italia che rappresenta un evento per gli appassionati di Manara il quale ha un rapporto forte proprio con il cinema. Fra le molteplici e prestigiose collaborazioni di Manara, quella con Federico Fellini, con il quale ha firmato Il viaggio di G. Mastorna detto Fernet, oltre a realizzare i manifesti dei film Intervista e La voce della luna.