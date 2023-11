Animazione, serie movie e podcast. Lucca è da Oscar

Il festival parte alla grande, con un premio Oscar. Oggi, primo novembre, arriva infatti a Lucca Michel Gondry, il regista premiato dall’Academy, vero alchimista dell’immaginario. I Wonder Pictures presenta: A Lucca con Gondry: nella mente del geniale regista di Se mi lasci ti cancello. Un invito alla scoperta della creatività del maestro, attraverso una masterclass nel corso della quale mostrerà immagini esclusive tratte da Il libro delle soluzioni, Michel Gondry, do it yourself e A letto con Michel Gondry e una con cui sarà in dialogo con lo scrittore Manlio Castagna (oggi alle 14 al Cinema Astra).

In calendario anche lo special screening di Thanksgiving, horror movie diretto da Eli Roth e interpretato da Patrick Dempsey, Addison Rae, Milo Manheim (domani alle 20, al Cinema Astra). Thanksgiving segue la storia di un misterioso killer che semina orrore e morte nella città di Plymouth il Giorno del Ringraziamento. Dopo l’anteprima esclusiva a Lucca Comics & Games, il film uscirà nelle sale italiane il 16 novembre con Eagle Pictures.

A sorpresa anche lo speciale fan screening di Hunger Games - La ballata dell’usignolo e il serpente, nuovo attesissimo film della saga di Hunger Games che arriverà al cinema il 15 novembre con Notorious Pictures (domenica 5 novembre alle 20 sempre al Cinema Astra).

Attesa la proiezione di 300, cult movie diretto da Zack Snyder e tratto dalla graphic novel di Frank Miller, grazie alla collaborazione con Star Comics, Warner Bros. Discovery e Mediaset Infinity (sabato 4, ore 19.30, Cinema Astra). Tra i grandi nomi dell’area Movie 2023 un maestro dell’animazione made in Italy come Enzo d’Alò, regista di film acclamati in tutto il mondo come La gabbianella e il gatto, che porterà a Lucca il suo nuovo ed attesissimo film Mary e lo Spirito di mezzanotte (sabato 4 novembre, ore 17, Cinema Astra.

Appuntamento con il cinema italiano con la proiezione speciale di Diabolik chi sei?, capitolo conclusivo della trilogia cinematografica dedicata al Re del Terrore ispirato a uno degli albi più iconici della serie (venerdì 3 novembre alle 20 al Cinema Astra). A presentare il film, nelle sale italiane dal 30 novembre per 01 Distribution, saranno a Lucca i Manetti bros.

L’area Movie ospita anche Francesco Mandelli, protagonista a Lucca di un panel su Quante scene, podcast realizzato da Chora Media con Universal Pictures International Italy dedicato ai film che ci hanno segnato la vita (domani ore 15.30, Cinema Astra). Francesco Mandelli insieme a Marco Villa (Editorial Content Lead di Chora Media) parlerà di film e aneddoti del cinema.

Al centro dell’incontro con Pablo Trincia moderato da Omar Schillaci, il progetto editoriale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Chora Media sulla scomparsa e l’uccisione di Elisa Claps, fra i casi più oscuri della storia del nostro Paese (mercoledì 1 novembre ore 14.30, San Francesco).

Per gli appassionati della grande animazione giapponese, Il ragazzo e l’airone, nuovo film del maestro Hayao Miyazaki a dieci anni dal suo ultimo lungometraggio. Si alza il vento d’Oriente (domenica 5 novembre ore 14.30, Cinema Astra).