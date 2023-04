Trading sfida la capolista Zephyr ospita Canavese

Dopo la sosta pasquale i campionati di volley si avvicineranno allo sprint finale. Sul fronte maschile in serie B la Npsg Trading Logistic affronterà questo pomeriggio alle ore 18 nel 23° turno la prima della classe, Negrini Acqui. Al ’PalaMariotti’ sarà assente Lanzoni, bloccato da un problema alla schiena. In forse anche Moretti, Vaquer e Marini che non hanno ancora pienamente recuperato dagli infortuni. Sarà una sfida complicatissima per i biancazzurri contro una squadra che, oltre ad essere la principale candidata al salto di categoria, è anche la fresca vincitrice della Coppa Italia di serie B alle final four di Bologna dove si aggiudicata una serie di premi: miglior palleggiatore (Corrozzato), miglior centrale (Perassolo), miglior libero (Martina) e Mvp delle finali (Cester). Impegno ostico anche per la Zephyr Mulattieri Valdimagra che al ’PalaConti’ ospiterà l’Alto Canavese, terza forza del campionato. L’impegno oggi alle ore 17 vedrà con la squadra di Marselli che si presenterài al completo.

Sul fronte femminile il Lunezia Volley sarà ospite, stasera alle ore 20.30, della Virtus Sestri al centro polifunzionale "Tea Benedetti" per la settima e penultima giornata dei playout di C ligure. Le biancoblù, prime e da tempo salve, scenderanno sul parquet genovese al completo. Sfida serale anche per la Pallavolo Futura che alle ore 20 a Ceparana affronterà la Grafiche Amadeo Sanremo. Amendola non è al meglio, quindi probabilmente in posto 4 giocheranno Rossi e Rapalli. Per il resto Battistini al palleggio, D’Ascoli opposto, Barletta e Morghen centrali e Pascucci libero.

Ilaria Gallione