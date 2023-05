Trading Logistic senza più stimoli Pesante ko casalingo con Torino

Npsg Trading Logistic

0

Sant’Anna Torino

3

NPSG TRADING LOGISTIC: Mandoloni 2, Vaquer 4, Bonati 4, Pierro 6, Moretti 8, Cormio 14, Marini 11, De Muro e Briata liberi, Figini; n.e. Anghinetti, Borrello. All. Parisi, vice Pala

SANT’ANNA TOMCAR TORINO: Garrone, Sangermano 10, Bacca D. 9, Costa 7, Genovesio, Mellano 8, Fumagalli 11, Serrano 1, Stupenengo 2, Lanza e Tanga liberi. All. Usai, vice Vestita

Arbitri: Barsottini e Albonetti

Parziali set: 18-25; 23-25; 20-25

LA SPEZIA – Una Npsg Trading Logistic scarica perde nettamente contro la Sant’Anna Tomcar, formazione più motivata e alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza. I biancazzurri non hanno più nulla da chiedere al campionato e sono scesi in campo senza la consueta determinazione. Coach Parisi ha schierato Mandoloni al palleggio e Pierro in diagonale, Cormio e Marini a schiacciare, Vaquer e Moretti al centro e Briata in ricezione e De Muro in difesa.

Risultati 25° turno: Novi-Alto Canavese 3-2, Mercatò Alba-Ciriè 2-3, Cus Genova-Albisola 3-0, Zephyr Mulattieri-Canottieri Ongina Piacenza 3-2, Volley Parella-Negrini Acqui 3-0, Chieri - Colombo 3-1.

Classifica: Negrini Acqui 62, Ongina Piacenza 58, Alto Canavese 52, Volley Parella 50, Ciriè 45, Npsg Trading Logistic 38, Mercatò Alba 33, Cus Genova 31, Fenera Chieri 31, Sant’Anna Tomcar 31, Zephyr Mulattieri 30, Colombo Volley 27, Novi 25, Albisola 12.

Ilaria Gallione