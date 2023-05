Tifosi a Bergamo con pullman e auto private

I tifosi aquilotti saranno presenti mercoledì a Beergamo prossimo, per assistere al match Atalanta-Spezia e sabato 6 maggio a Cremona per Cremonese-Spezia. Purtroppo gli organizzatori non potranno soddisfare le tante richieste dei sostenitori bianchi a seguito di problemi nel reperimento dei pullman, prova ne è che mercoledì, alla volta del Gewiss Stadium, partirà un solo mezzo ad opera del Gruppo Bullone. Gli altri supporter, in primis quelli della Curva Ferrovia, si muoveranno con mezzi privati. Per Cremona sono al momento 4 i pullman in allestimento: due del gruppo Belini frizzanti al prezzo di 20 euro (per prenotazioni Gabriele 340- 3385453 o rivolgersi all’edicola di Grazia Rossi della Maggiolina o al circolo Arci di Valdellora), uno del club ‘Franco Cavatorti’ al costo di 20 euro (per prenotazioni rivolgersi al bar La Lory di via Buonviaggio o Michele al numero 3316816201 o alla Lory al numero 3331979976) e uno del Gruppo Bullone (prenotazioni al bar Smoke Caffè).

Fabio Bernardini