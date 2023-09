Terzo ko di fila per lo Spezia battuto 1-0 a Venezia

Venezia, 15 settembre 2023 – Basta un gol del bomber Pohjanpalo perché lo Spezia vada k.o., per la terza volta di fila in questa stagione. Dopo lo stop contro Catanzaro e Como, tocca al Venezia stendere gli aquilotti, sempre inchiodati a quota 1 in classifica.

Alvini, come si prevedeva, ha mandato subito in campo Verde nel tridente offensivo, mentre sceglie Bertola da piazzare al centro della difesa con Nikolaou e non Gelashvili.

Parte con il consueto possesso palla lo Spezia che rischia dopo cinque minuti per il retropassaggio di Nikolaou, con Dragowski ad anticipare di Piede Pohjanpalo. Comunque ci pensa Tessman con un tiro dal limite dell'area a scaldare i pugni del portiere polacco, in posizione centrale.

Fallisce un rigore in movimento Johnsen al 22', ma l'occasionissima è per lo Spezia al minuto 23' con Verde che inventa un assist per Antonucci, il cui tiro viene deviato da Idzes in corner. Lo Spezia è vivo e al 41' il siluro di Bandinelli trova la risposta di Joronen, poi Amian spreca incredibilmente il tap-in sull'esterno della rete. Poco prima dell'intervallo c'è il gol annullato al Venezia, che va a segno con Pohjanpalo che riprende la palla , dopo il miracolo di Dragowski su Zampano, ma è in fuorigioco.

Nell'intervallo lo Spezia si presenta con la stessa formazione e dopo 6 minuti dopo il violento destro di Verde e la respinta di Joronen, è Zampano a salvare sulla linea dopo il colpo di testa di Antonucci. Passano cinque minuti e il Venezia passa in vantaggio: corner di Pierini, rasoterra di Busio che colpisce la base del palo, poi Pojanpalo è il veloce, con il sinistro, con pallone sbatte sulla traversa e poi in gol, senza che Dragowski possa fare nulla. Una conclusione di Verde, poi un colpo di testa di Krollis sul fondo nel finale, prima dei cinque minuti di recupero nei quali ancora Verde si fa spazio al limite e si vede respingere il tiro da Idzes, ma poi nulla più.

Il tabellino

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Zampano (43' st Modolo), Altare, Idzes, Sverko; Busio, Tessmann (1'st Andersen), Lella (15' st Ellertsson); Pierini (15' st Gytkjaer), Pohjanpalo (34' st Bjarkason), Johnsen. A disp. Bertinato, Grandi, Dembele, Modolo, Busato, Ullmann, Cheryshev. All. Vanoli.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Bertola (16' st Elia), Nikolaou, Reca; Cassata (24' st Zurkowski), S. Esposito, Bandinelli (24' st Kouda); Verde, Moro (33' st P. Esposito), Antonucci (33' st Krollis). A disp. Zoet, Gelashvili, Moutinho, Pietra, Corradini, Cipot, Ekdal. All. Alvini.

Arbitro: Fourneau di Roma 1 (assistenti Liberti di Pisa e Bitonti di Bologna, quarto uomo Centi di Terni; Var Abbatista di Molfetta, Avar Gariglio di Pinerolo).

Marcatore: 11' st Pohjanpalo.