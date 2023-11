Rugby: rinviata la gara della Dr Ferroviaria, lo 'show' delle giovanili

La Spezia, 18 novembre 2023 – Il maltempo che nelle precedenti settimane ha martoriato le coste della Liguria ha colpito anche il campo sportivo di Recco dove sarebbe dovuta andare in scena la quinta giornata del campionato di Serie C di Rugby. L'inagibilità del campo ha causato il rinvio della gara tra la Dr Ferroviaria e le Province dell'Ovest dal 12 al 26 novembre.

Dopo questa sosta forzata gli aquilotti scenderanno in campo domenica 19 novembre per affrontare in casa l'Amatori Genova (campo Pieroni, calcio di inizio ore 14.30). All'andata furono i genovesi ad imporsi abbastanza agevolmente per 25 a 13. Gli aquilotti sono ansiosi di riscattarsi ma la gara si presenta molto ostica perché la Dr Ferroviaria dovrà fare a meno di alcune importanti pedine.

Sabato11 e domenica 12 novembre sono invece scese regolarmente in campo la under 14 di Francesco Hall e la under 12 allenata da Leonardo Marchesin e Paolo Bernardi. Sabato 11, alla Pieve, nella settima giornata di campionato, i ragazzi della Under 14 hanno affrontato in una gara da 50 minuti i pari età del Superba Rugby Genova. Inizio complicato per gli aquilotti che per gran parte del primo tempo non riuscivano ad arginare i ripetuti attacchi dei quotati avversari. Nella ripresa, nonostante l'inferiorità numerica per espulsione temporanea di Checchi, si è vista la reazione degli spezzini ed un netto miglioramento nel contrasto e nel gioco offensivo, avvicinandosi più volte ad un passo dalla meta della bandiera giunta solamente all'ultima azione di gioco grazie ad una percussione incisiva di Faalalo, con conseguente trasformazione di Cornin.

Il commento a fine partita di coach Hall “la meta segnata allo scadere è il giusto premio della resilienza dimostrata dai ragazzi che, nonostante le difficoltà, non hanno mai mollato. Sfrutteremo questa loro tenacia per lavorare sodo in allenamento e sviluppare l'alto potenziale che possiedono.”. Risultato finale 7-80 a favore del Superba Rugby Genova.

Formazione U14: Fabrizio De Santis, Daniele Guidoni, Emanuele Checchi, Roy Cornini, Stefano Putti, Francesco Birga, Manwell Faalalo, Emanuele Foce, Samuele Marchioli, Achille Cristofani, Edoardo Cordenos, Gregorio Remedi, Nicolò Venturini, Nicholas Cinquini, Nicholas Peroncini.

Domenica è stata la volta della Under 12 che uniti agli Apuani Rugby Massa hanno partecipato al raggruppamento organizzato dal Pontedera Bellaria confrontandosi con i pari età del Valdinievole, i Titani di Torre del Lago, Versilia Rugby, Sesto Fiorentino e Bellaria, collezionando due vittorie con Titani e Versilia, un pareggio con Sesto Fiorentino e due sconfitte, di misura, con Valdinievole e larga contro il Bellaria, giocando un buon rugby e mostrando una grande crescita, anche grazie all’affinarsi dell’intesa con la squadra apuana. Il ragguaglio di coach Marchesin al termine delle gare: “Alla fine i ragazzi erano soddisfatti della giornata per come giocato e hanno capito dove devono ancora migliorare, ma la strada è quella giusta”.

Formazione Under 12: Alessio Bertella, Elia Balestri, Elia Casella, Damiano Conti, EliaCasella,

Lattarulo Riccardo, Marchini Francesco, Marchesin Ashley, Scarpuzzi Samuele,Varone Diego, Luca Spadoni, Silvio Santucci, Christian Ballerino, Alessio Dantongiovanni.

Il programma del fine settimana, oltre alla gara casalinga della prima squadra, elenca la trasferta dei giovanissimi under 8 e under 10 al Carlini Bollesan di Genova, dove sabato 18 novembre incontreranno i pari età del Cus Genova, Amatori Genova e Superba.

Marco Magi