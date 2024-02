Pallanuoto serie c. Marina Militare, obiettivo sulla vittoria

La Marina Militare torna alla ’Nannini’ di Firenze, dove aveva centrato due settimane fa la vittoria contro il Gryphus Perugia all’esordio in campionato: questa volta, i ragazzi allenati da Carlo Foti saranno ospiti della Torre Np Pontassieve, uno dei fanalini di coda del girone toscano di serie C maschile, che affronteranno aalle 17.30. Due vittorie all’attivo, con una striscia da allungare, e la prima posizione da mantenere la situazione del team con le stellette. Il tecnico, che ha in dubbio Davide Sartori a causa di un colpo all’occhio nell’ultimo incontro, carica i suoi, per mettere da parte punti preziosi in vista delle prossime sfide molto più impegnative da pronostico. "Saranno gli stessi ragazzi delle prime due gare di campionato, incontreremo una squadra ancora alla nostra portata sotto tutti i punti di vista, ma siamo fuori casa e per me ogni incontro è sempre tosto, ma sono fiducioso perché possiamo far bene".

C.T.