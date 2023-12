PALLANUOTO. Lerici cerca riscatto contro il Livorno

Terza e ultima gara del 2023 per il Lerici Sport che i ko con Perugia e Aragno, è in cerca di un pronto riscatto. I Coccodrilli di coach Andrea Sellaroli scenderanno in campo oggi alla ’Camalich’ di Livorno contro i padroni di casa della Livorno Aquatics, formazione neopromossa. Il tecnico rossoblù recupererà il secondo portiere Torracca e Vangi, ma dovrà fare a meno di un altro giocatore importante. "Nel trambusto di sabato (dove anche le immagini non motivano le decisioni arbitrali) – dichiara, facendo riferimenti ai diversi fischi contestati, che hanno lasciato il Lerici senza portiere – ci ha rimesso Iaci che è stato squalificato e sappiamo l’importanza di Alessandro per la nostra squadra. Sarà una partita difficile, ma non abbiamo ancora digerito la sconfitta e quindi mi aspetto una grande reazione, indipendentemente da chi scenderà in acqua".

Chiara Tenca