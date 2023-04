Magra Azzurri e Cadimare non riescono a superarsi

MAGRA AZZURRI

1

CADIMARE

1

MAGRA AZZURRI: Santini, Lertola, Pellegri (80’ Capetta), Bertano, Bernieri F., Folegnani, Pizziconi (70’ Salamina), Bedini, Valletta, Giannini, Ballani. All. Leone.

CADIMARE: Taggiasco, Belatti, Di Vittorio, Dieli (87’ Murati), Sicuro, Conti, Desogus, Tomagnini (65’ Manfredi), Nathibedi, Ambrosi (77’ Vigiani), Portoghese (77’ Mauro). All. Baudone

Arbitro: Sandri della Spezia

Marcatori: 2’ Ballani, 43’ Nathibedi

SANTO STEFANO MAGRA – Un pareggio che costringerà le cugine a mantenere ancora la massima attenzione nelle ultime giornate del campionato di Promozione. Il colpaccio infatti non è riuscito a nessuna delle contendenti della sfida che si è disputata al ’Camaiora’ di Santo Stefano Magra, nonostante la partenza a razzo avesse fatto presagire un Magra Azzurri determinato e fortemente motivato al raggiungimento del successo. Un risultato che avrebbe portato maggior serenità nella formazione guidata da mister Francesco Leone in vista degli ultimi due appuntamenti della stagione.

L’atteso confronto santostefanese si è risolto nel primo tempo con il vantaggio lampo dei padroni di casa che è arrivato dopo neppure 2’ grazie a un tiro cross di Ballani sul quale c’è stata una deviazione da parte di un difensore del Cadimare. Ma la compagine del tecnico Massimo Baudone in chiusura della prima frazione di gioco è riuscita a trovare il pareggio dagli sviluppi di un calcio di punizione che Nathidebi ha infilato con una conclusione di esterno che si è insaccata sul secondo palo. Nella ripresa la partita è rimasta comunque molto combattuta, gli ospiti hanno avuto la chance per il raddoppio colpendo una traversa con Manfredi ma anche Bedini all’87’ ha avuto una buona occasione ma il portiere si è disimpegnato con una bella deviazione in calcio d’angolo. Poi più nulla fino al fischio finale.