Lunezia Volley riceve la Virtus Sestri Ponente Il Ceparana a Sanremo

Il Lunezia Volley oggi alle ore 19.30 cercherà di conquistare la terza vittoria consecutiva contro la Virtus Sestri Ponente, mantenendo la leadership nel proprio girone di poule retrocessione della serie C femminile. Al ’PalaBologna’ le sarzanesi se la vedranno contro l’agguerrita terza in classifica che, rispetto a loro ha cinque punti in meno, ma che è altrettanto decisa a dare continuità ai primi due importanti successi. La capolista si presenterà al delicato match al completo, a parte la solita assenza del capitano Arianna Poletti. Appuntamento in esterna, invece, per la Pallavolo Futura che sarà ospite delle Grafiche Amadeo Sanremo oggi alle ore 18. Alla Palestra "Villa Citera" andrà in scena una sfida aperta ad ogni risultato tra la seconda e la quarta forza del girone.