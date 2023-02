Spezia

4

Monopoli

0

SPEZIA: Plaia, Manfrone (70’ Benvenuto), Piccioli, Salerno, Giorgeschi, Garzia (65’ Loffredo), Pedicillo, Leoncini (75’ Bonaccorsi), Delorie (65’ Lari), Candelari, Di Giorgio (75’ Bracco). A disp.: Mascardi, Cappelli, Beccarelli, Attuoni, Brisciani, Mosti, Sacko. All. Vecchio.

MONOPOLI: Sibilano, Di Rienzo, Dibenedetto, Bottalico (46’ Liso), Andrisani, Cutrone (65’ Beniti), Mazzotta, De Vietro (81’ Mezzapesa), Simone (60’ Campitello), Tataru, Demichele (81’ Meliddo). A disp.: Bevilacqua, Collocolo, Grassi, Pavone. All. Caricola.

Arbitro: Fiero di Pistoia (assistenti Carella dell’Aquila e Singh di Macerata).

Marcatori: 11’ Candelari, 18’ e 39’ Delorie, 71’ Di Giorgio.

LA SPEZIA – Lo Spezia Primavera travolge con un eloquente 4-0 al ‘Ferdeghini’ il Monopoli nella 18ª giornata del girone B. Aquilotti salgono al terzo posto scavalcando di una lunghezza la Virtus Entella bloccata sull’1-1 a Cosenza mantenendosi a due punti dall’Ascoli seconda ed a quattro dalla capolista Lazio. La gara non ha avuto storia ed è stata dominata dal team di Giuseppe Vecchio che ha segnato quattro reti di ottima fattura sfiorandone anche altre in varie occasioni. Per i giovani spezzini è il quinto risultato utile consecutivo conquistando ben tredici punti sui quindici disponibili vincendo quattro partite e pareggiandone una. Un ruolino di marcia importante per i bianchi che in questo momento sono la squadra più in forma del girone. Il match odierno ha visto i padroni di casa partire forte e portarsi in vantaggio dopo solo undici minuti con Candelari e chiudere praticamente l’incontro con la doppietta di Delorie al 18’ e al 39’ che gli ha portati sul 3-0. Nella ripresa lo Spezia ha controllato la partita ed infilato il poker con Di Giorgio che ha realizzato la rete del 4-0.

Ma passiamo in rassegna la 18ª giornata: Benevento-Viterbese 5-0, Cosenza-Virtus Entella 1-1, Crotone-Ascoli 0-2, Lazio-Salernitana 4-0, Perugia-Reggina 2-0, Pescara-Imolese 3-3, Pisa-Ternana 3-1.

Per una classifica che vede in testa la Lazio con 36 punti seguita dall’Ascoli a 34, Spezia e Benevento 32, Virtus Entella 31, Pescara 30, Perugia e Pisa 29, Cosenza 26, Crotone 24, Viterbese 20, Salernitana 19, Monopoli 18, Imolese 17, Ternana 14, Reggina 13.

P.G.