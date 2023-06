Lerici Sport da 100 anni sulla cresta dell’onda Grande festa con i protagonisti di sempre

Se non c’erano tutti, poco ci è mancato: l’occasione era storica, destinata a rimanere negli annali. Il Lerici Sport ha festeggiato il suo primo secolo di vita: alla piscina "Cicci Rolla" della Venere Azzurra con una lunga carrellata di testimonianze e, naturalmente, tanta pallanuoto. Questa la formula scelta dal club del presidente Alessandro Sammartano per celebrare insieme a giocatori, tecnici, dirigenti del club e federali, famiglie, tifosi e tutti i protagonisti che hanno condiviso il loro cammino con la società questo traguardo prestigioso. Il golfo si è tinto di rossoblù per un giorno: a dare il via alle interviste il numero uno del rossoblù, seguito dagli interventi del sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, del vicesindaco Marco Russo, del consigliere con delega allo sport Massimo Carnasciali, del presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei, dell’onorevole Maria Grazia Frijia. Non solo memoria ed applausi per il traguardo centrato, ma anche auspici per il futuro.

La loro presenza è stata, infatti, l’occasione per ribadire la necessità di realizzare la copertura della piscina olimpionica: un’occasione che amplierebbe notevolmente le potenzialità dell’impianto, già ampiamente ristrutturato su impulso dell’ex presidente Aldo Sammartano, e permetterebbe alla formazione della B maschile di giocare finalmente a casa. Mentre si disputavano in vasca mini amichevoli fra diverse formazioni – under 12 vs under 14, under 16 maschile vs under 16 femminile, prima squadra di serie B femminile vs squadra delle vecchie glorie, prima squadra della B maschile e under 20 vs campioni del passato - , tanti protagonisti di ieri e di oggi si sono alternati al microfono, ripercorrendo la parabola sportiva rossoblù fra stagioni esaltanti come quelle nella massima serie e momenti difficili. Ciliegina sulla torta, la presentazione del libro di Alessandro Manfredi "La pallanuoto a Lerici dal 1923", alla presenza dell’autore, che ha ripercorso con l’ex giocatore Roberto Centi questa lunga galoppata sportiva. Applauditissimo il re della pallanuoto italiana ed internazionale, la leggenda: Eraldo Pizzo, che si è raccontato parlando della sua incredibile carriera e ha sottolineato l’importanza per lo sport e la pallanuoto di poter contare su società come quella lericina.

Tanti i momenti indimenticabili, i ricordi di chi non c’è più e ha lasciato un segno indelebile: Cicci Rolla, Mario Perazzo, Brunellesco Alessandri. E lo scambio di targhe fra il giocatore con la calottina rossoblù più anziano, Gian Porro, e quello più giovane Pietro Ricciardi, la consegna di altri riconoscimenti al past president Aldo Sammartano, al sindaco Leonardo Paoletti, al dirigente Paolo Fiori e a Patrizia Landi, esempio fra i genitori. A suggellare, l’esibizione delle sincronette di Poles e Bonito e il brindisi, pensando ai prossimi cent’anni.