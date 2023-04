Lari piega il Pisa, Spezia verso i play off

Spezia

1

Pisa

0

SPEZIA: Plaia, Salerno, Piccioli, Benvenuto (46’ Manfrone), Giorgeschi, Garzia, Pedicillo (80’ Loffredo), Leoncini (83’ Cappelli), Lari, Candelari (80’ Scieuzo), Di Giorgio (61’ Beccarelli). (A disp. Mascardi, Brisciani, Bonaccorsi, Sardi, Sacko, Gaggini, Fontanarosa). All. Vecchio

PISA: Vukovic, Biagini, Ceccanti (84’ Raychev), Nannetti, Coppola, Signorini, Matteoli (77’ Nordstrom), Trdan (89’ Ferrari), Panicucci, Andreano, Sodero. (A disp. Colucci, Sebastiano, Tomljenovic, Lormanis, Bandolo, Lovo, Faye, Milli, Doveri). All. Masi.

Arbitro: Sfira di Pordenone (assistenti Zezza di Ostia Lido e Decorato di Cosenza).

Rete: 71’ Lari.

LA SPEZIA – Vittoria importante, la seconda consecutiva, in chiave play off per lo Spezia Primavera che batte 1-0 al ‘Ferdeghini’ il Pisa in uno scontro diretto. Il derby si decide al 71’ con la rete di Lari che decide una partita equilibrata e combattuta partita. Gli aquilotti si confermano così al quarto posto a pari punti con la Virtus Entella a due sole lunghezze dal Benevento terzo.

Risultati 24ª giornata. Ascoli-Ternana 3-1, Crotone-Lazio 1-1, Imolese-Monopoli 0-1, Pescara-Benevento 1-2, Salernitana-Perugia 2-2, Viterbese-Cosenza 0-0, Virtus Entella-Reggina 2-1.

Classifica: Lazio 52 punti, Ascoli 48, Benevento 43, Spezia e Virtus Entella 41, Cosenza 38, Pisa 36, Pescara 35, Crotone 34, Perugia 31, Monopoli 30, Viterbese 25, Imolese 23, Salernitana 21, Reggina 20, Ternana 18.