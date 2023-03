Il Picco pronto a dare la spinta alle Aquile

di Fabio Bernardini

"Tutti lo dicono, tutti ne parlano: i tifosi aquilotti rappresentano l’arma in più per lo Spezia. Dimostriamolo ancora!". I supporter della Curva Ferrovia chiamano a raccolta gli appassionati dei colori bianchi per l’allenamento di oggi pomeriggio degli Aquilotti al ‘Picco’: "Partecipiamo in massa alla seduta per dimostrare ancora una volta il nostro calore alla squadra. Sappiamo di cosa siamo capaci, appuntamento alle 16 in gradinata. E ricordate sempre che la vera differenza è la nostra appartenenza". Attesi tantissimi supporter nel segno di uno spiccato amore per i colori bianchi che, ancora più concretamente, sarà esternato domenica prossima, alle 15, quando nel ‘catino’ di viale Fieschi scenderanno lo Spezia e la Salernitana. Si va verso un ‘Picco’ vicino al sold out, con la curva Ferrovia già completamente piena (4014) al pari del settore ospiti (1500). In fase di completamento anche gli altri settori: restano solo 2500 biglietti.

La spinta del popolo bianco sarà eccezionale e, come sempre, determinante: "Il ‘Picco’ è il ‘Picco’ – ha incalzato l’ex capitano delle Aquile Stefano Sottili – sprigiona una forza straordinaria, lo sanno anche gli avversari". Per l’occasione sarà presente in tribuna centrale il presidente Philip Platek, in arrivo dagli Usa. Gli uomini di mister Semplici, dal canto loro, intensificheranno in questi ultimi giorni di preparazione le contromisure da opporre alla Salernitana (out Mazzocchi che ha riportato una lesione muscolare al gluteo destro), tenendo presente che a dispetto delle due settimane di sosta solo in queste ore il tecnico aquilotto potrà provare concretamente le varie soluzioni tattiche visto i rientri alla base dei vari Nazionali. Ieri sono tornati a lavorare a Follo Dragowski, Cipot, Esposito e Ekdal (reduce da un attacco influenzale), oggi sarà la volta di Ampadu, Beck e Krollis. Atteso per domani il rientro di Shomorudov, che avrà quindi due soli giorni per convincere Semplici a consegnarli una maglia da titolare in luogo dello squalificato Nzola.

L’alternativa potrebbe essere l’adattamento di Agudelo come falso nueve, un ruolo che già Italiano gli attribuì nel match contro il Milan due anni fa. Oltre allo squalificato Nzola, saranno assenti anche gli infortunati Moutinho, ancora alle prese con un’infiammazione tendinea e Reca (ha ripreso a correre da un paio di giorni), mentre rientreranno nella lista dei convocati Bastoni e Holm, da martedì scorso al lavoro in gruppo e pronti a subentrare in corso d’opera. Niente di preoccupante per Maldini che già oggi tornerà ad allenarsi in pianta stabile con i compagni.