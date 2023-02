Empoli-Spezia 2-2: aquilotti spreconi si fanno rimontare dopo il bis di Verde

Per approfondire:

Empoli, 11 febbraio 2023 – Spreca il doppio vantaggio lo Spezia che pareggia ad Empoli, subendo il gol del 2-2 finale in pieno recupero. Per l'ennesima volta. Si interrompe la serie negativa di tre sconfitte di fila, ma nella terza di ritorno rimane l'amaro in bocca di due punti gettati al vento.

Alla fine Gotti, che torna in panchina dopo la pausa dello scorso turno, sceglie di inserire dall'inizio sia Gyasi (post squalifica) da esterno di centrocampo, che Verde, nella coppia di attacco con Shomurodov. Ed è proprio il fantasista ad essere il grande protagonista del reparto avanzato.

Le cose si mettono al meglio al 20' quando Parisi, respinge con il braccio destro sulla riga, la palla toccata di testa da Wisniewski sull'angolo di Verde. Calcio di rigore assegnato dal direttore di gara dopo la visione del Var ed espulsione per il toscano. È proprio Verde che va sul dischetto, ma Vicario intuisce e para due volte. L'arbitro fa invece ripetere perché Luperto è entrato in area troppo presto e questa volta Verde non sbaglia, seppur Vicario intuisca ancora. È lo 0-1.

L'attaccante non si ferma qui: una leggerezza da parte della difesa di casa (si infastidiscono nell'intervento sulla trequarti Akpa Akrpo e Ismajli) e ne approfitta Verde che con un gran tiro da fuori fa secco Vicario al 31' nell'angolino.

Inizia il secondo tempo con gli stessi 21, ma presto lo Spezia si ritrova in parità con l'avversario. Calcione da dietro di Esposito a Akpa Akpro e secondo cartellino giallo con conseguente espulsione.

Compie un vero miracolo Dragowski al 23' quando Caputo colpisce di testa a centro area. L'Empoli accorcia al 26' dopo l'errore di Wisniewski che si fa rubare la palla da Caputo, poi palla in mezzo, controllo e tiro di Cambiaghi.

Tutto questo dopo l'occasione in contropiede finalizzata sul fondo da Amian, su assist di Shomurodov. Lo Spezia è in difficoltà, i tiri continuano a piovere verso la porta di Dragowski e Gotti fa rifiatare Agudelo, cercando soprattutto il gioco di ripartenza. L'Empoli pareggia al 49' con Vignato dopo un continuo batti e ribatti davanti alla porta di Dragowski. Una staffilata che vale il definitivo 2-2. E nel finale rischia soprattutto lo Spezia.

Empoli-Spezia 2-2

PRIMO TEMPO 0-2

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi (15' st Stojanovic), Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro (15' st Piccoli), Marin, Bandinelli (40' st Vignato); Baldanzi (26' st Cacace); Caputo (40' st Satriano), Cambiaghi. A disp. De Winter, Fazzini, Haas, Henderson, Perisan, Pjaca, Ujkani, Walukiwicz. All. Zanetti,

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Amian, Nikolaou; Gyasi (18' st Holm), Esposito, Bourabia, Agudelo (34' st Cipot), Reca; Verde (7' st Ekdal), Shomurodov. A disp. Beck, Ferrer, Krollis, Maldini, Marchetti, Zovko. All. Gotti.

Arbitro: Giua di Olbia (assistenti Alassio di Imperia e Colarossi di Roma 2; quarto uomo Gariglio di Pinerolo, Var Di Paolo di Avezzano, Avar Paterna di Teramo).

Marcatori: 25' pt (su rigore) e 31' pt Verde (Sp); 26' st Cambiaghi (E), 49' st Vignato (E).