Cestistica Spezzina: trasferta insidiosa contro l’Azimut Savona

Derby ligure in arrivo per la Cestistica, che oggi alle 18 affronta in trasferta il Savona. Un match mai facile per la verità, uno scontro che nasconde tante insidie: anche all’andata le spezzine riuscirono ad avere la meglio soltanto grazie ad un’accelerata feroce nell’ultimo quarto, mentre il resto della gara era stato all’insegna dell’assoluto equilibrio. I pericoli principali arriveranno dal trio Zanetti-Pobozy-Paleari, ovvero le tre giocatrici dell’Azimut Wealth Management in doppia cifra di media punti a partita: 13,7 per Zanetti, 13,5 per Pobozy e 11,3 per Paleari. Pobozy è anche la miglior rimbalzista della compagine savonese con 9,2 palloni di media catturati sotto canestro. La squadra di coach Dagliano è in piena corsa playoff, occupando il settimo posto in classifica a quota 24 punti, nonostante sia reduce dalla netta sconfitta esterna a Selargius, mentre la Cestistica è più serena dopo aver staccato Firenze di quattro punti grazie al successo nello scontro diretto del turno precedente, consolidandosi così al secondo posto in coabitazione con Battipaglia e Patti, nonostante ci sia ancora da recuperare il match col Cus Cagliari. La direzione di gara è stata affidata a Francesco Belisario Di Luzio di Cernusco sul Naviglio e Matteo Colombo di Cantù.