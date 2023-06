Canaletto più forte di tutti Arriva lo scudetto regionale

Imbattuti in provincia, i più forti in regione. I cestisti del Canaletto Esordienti si laureano campioni regionali, dopo aver concluso le finali liguri, al palazzetto di Arenzano, sul podio più alto. Dopo aver hanno raggiunto la finalissima sconfiggendo Le Torri di Albenga al mattino, hanno sconfitto i pari età di Alassio, in un match al cardiopalma, conclusosi con la vittoria dei giovani spezzini. Il gruppo di canarino formato da Bencaster, Cananau, Ceragioli, Cerrai, Conti, Corsini, Gassò, Giangregorio, Marano, Piccioni, Privitera, Ruberto, Vita e Vergari – diretto con passione e generosità da sodalizio di Gianni Conoscenti e Danilo Gioan – conclude un anno straordinario. Senza mai aver conosciuto sconfitta in provincia, sono approdati all’epilogo regionale con grande concretezza ed umiltà, avendo ragione dei pari età genovesi e savonesi. Il titolo ligure, per gli Esordienti del Canaletto, corona un anno di impegni dei giovani della leva 2011, che li ha visti protagonisti anche di importanti tornei nazionali (Halloween a Cuneo, Papini a Rimini, Spring Cup a Lavagna), ripagando la società canarina della grande passione che viene coltivata quotidianamente in palestra e dell’entusiasmo dei ragazzi per il basket.

m. magi