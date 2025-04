Calcio Uisp: Gawrila e Bendra per il super acuto della Loggia 4.0

La Spezia, 3 aprile 2025 – C'è chi mette una seria ipoteca sul titolo, come la Locanda Alinò (vincente sull'Aurora Ponteggi), e chi invece continua nel suo percorso altalenante, come La Gira Of Chelli (sconfitta dal Realchiappa progetto Appalti). Questo nella settima giornata del Girone Eccellenza del campionato calcistico a 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra.

Nel Girone Promozione, invece, tutto molto più equilibrato, con il Pellegrini gomme e il Real Dlf Pizzeria Chiara che sono ad un solo punto dalla vetta del Sesta Godano.

Tutto stabile nel Girone 2 con il Veppo a tenere sempre sotto a -3 la seconda, il Bar Cavour.

Nel Girone 3 vincono le prime 3, così il Comano resta ancora con il minimo vantaggio sul Pallerone, poi più staccata c'è la Loggia 4.0. Bel successo a sorpresa della Lm Immobiliare, grazie a Gawrila (tripletta) e Bendra (doppietta), sul forte Atletico Gragnola.

GIRONE ECCELLENZA

Risultati: Realchiappa Progetto Appalti-La Gira O.F. Chelli 4-3 (Cerrone A., Perrone F., Tommaseo A., Tonelli D.; Corvi Dallara L. (2), Ferdani F.), Good Boys-Avosa 1-4 (Costa E.; Porpora F. (2), Coraci M., Lala D.), Locanda Alinò-Aurora Ponteggi 4-0 (Fjolla A. (2), Novani R., Nuti T.).

Classifica: Locanda Alinò punti 12; Leta Scp e La Gira 8; Realchiappa 7; Avosa 5; Aurora 2; Good Boys -1.

GIRONE PROMOZIONE

Risultati: Real Dlf Pizzeria Chiara-Saja Srl 4-3 (Rabà G. (2), Maggiani S., Musetti A.; El Caidi H. (2), Sula S.), Pellegrini Gomme-Sporting Bacco 4-0 (Gambino D. (3), Greco R.), Levanto-Ristorante Pin Bon 4-4 (Beretta M., Bianchi L., Currarino A., Gianelli D.; Gravina P. (4)).

Classifica: Sesta Godano punti 9; Pellegrini e Real Dlf 8; Levanto e Pin Bon 6; Sporting Bacco e Saja 2.

GIRONE 2

Risultati: Fc Armaneto-Sarzanello 4-3 (Camilli F. (2), Conca P., Lodovici F.; Conti A. (2), Molinari S.), Dlf/Gmn-Asc Bagnone 3-5 (Battis J., Ciullo G., Khalouk A.; Giromini M. (4), Pellegrini M.), Moto Masini-Delta del Caprio 6-4 (Cavana M. (2), Pieri J. (2), Scaduto F. (2); Menchini S. (4)), Ac Rebocco/Vf Alinò-Ms Costruzioni/Ccr Muggiano 2-4 (Bautista Espin B. (2); Cantoni S. (2), Ferrari D. (2)), Bar Cavour-Pizz. La Ciassetta Aut. Cassan 4-3 (Tonello M. (3), Calevri A.; Mariotti D., Piva D., Toso V.), Bar Ravenna-Monti 6-3 (Turano M. (3), Lossi M. (2), Mauro F.; Iovanovitch J., Lombardi L., Maurelli D.), Asd Veppo-Asd La Foce Fuoricampo 8-2 (Beverinotti M. (4), Lufrano G. (2), Rebecchi G., Varsi F.; Bonadies E., Grondona D.).

Classifica: Veppo punti 37; Bar Cavour 34; Ms/Ccr 31; Masini 27; Bagnone 26; Rebocco/Alinò 23; Ravenna 18; Delta 16; Armaneto 12; Dlf/Gmn, Sarzanello e Foce Fuoricampo 11; Ciassetta Cassana e Monti 10.

GIRONE 3

Risultati: Dlf Aston Birra-Dl Stella Rossa Canaletto 7-2 (Di Gaspero E. (2), Frione L. (2), Isufaj F., Pesenti L., Zironi T.; De Santis D., Ndreca C.), Sesta Godano 2-La Loggia 4.0 4-5 (Careddu S. (2), Borrini M. (2); Brizzi M. (3), Fiordisaggio E., Loreti G.), Lm Immobiliare-Atletico Gragnola 5-4 (Gawrila E. (3), Bendra I. (2); Costa A., Lunini D., Tronconi A., Valletta N.), Spezia Centro 2024-Bar Picchi 8-3 (Romani M. (3), Mammi T. (2), Ragone G.; Jimenez Acosta J., Laazizi K., Sabatini A.), Asd Atletico Tresana 2010-Deportivo La Bottiglia 6-4 (Bambini C. (2), Ferrari A. (2), Gires M. (2); Menotti M. (2), Poli L., Preti E.), Asd Comano 2016-Real Chiappa Palati Fini 4-1 (Lombardi L. (3), Tavolaccini N.; Vanacore M.), Veppo 2-Pallerone 0-7 (Lattuada G. (3), Gaspari L. (2), Germi G. (2)).

Classifica: Comano punti 34; Pallerone 33; Loggia 27; Picchi e Bottiglia 25; Dlf Aston 24; Gragnola e Real Chiappa 22; Atletico Tresana 20; Spezia Centro 15; Sesta Godano 2; Veppo 2 e Lm 7; Dl Stella Rossa 4.