Calcio Uisp a 11: Delta del Caprio e Amatori Per Lucio, avvio col piede giusto

La Spezia, 26 gennaio 2025 – Inizia male il girone di ritorno per La Serra, capolista del Girone 1 del calcio a 11 Uisp provinciale, battuto dall'Amatori Per Lucio. Non ne approfitta certo il Pozzuolo, superato dal Ritrovo Filetto, mentre risale il Bagnone e avanza piano il Real Chiappa, nella massima serie del campionato della Lega della Spezia e della Valdimagra.

Cambia ancora lo scenario del Girone 2, dove a compiere il balzo più grande è il Delta del Caprio, che raggiunge così il Virgoletta in testa, che non va oltre il pari contro lo Sporting Bacco. Cadono invece Amatori Filattiera e Pegazzano, che lasciano la vetta e si fanno raggiungere da Rangers Soliera e Pugliola/Bellavista.

GIRONE 1

Risultati: Asd Il Ritrovo Filetto-Gs Pozzuolo 2-0 (Mosti S., Menchini S.), Amatori Per Lucio-La Serra 2-1 (Freschi A., Contipelli E.; Belli M.), Cpo Agr. La Sarticola-Cgs Real Chiappa 1-1 (Marinari M.; Celaj X.), Amatori Castelnuovo-Asd Sarzana Calcio 0-0, Blues Boys-Montemarcello 3-0 (Naim A. (2), Tedeschi L.), Asc Bagnone-Carpena/Spezia Centro 2024 4-0 (Ferrari A. (2), Buonaguidi F., Venuti D.), Asd Atletico Tresana-Comano 0-5 (Servi N. (2), Maurelli D. (2), Scarpa A.).

Classifica: La Serra punti 22; Bagnone e Real Chiappa 19; Pozzuolo e Comano 18; Blues Boys, Amatori Per Lucio e Amatori Castelnuovo 17; Sarzana 16; Ritrovo Filetto e Sesta Godano 15; Cpo. Agr. La Sarticola 11; Atletico Tresana e Montemarcello 10; Carpena/Spezia centro -3.

GIRONE 2

Risultati: Rangers Soliera-Farafulla Fc 0-0, Sporting Bacco-Virgoletta 0-0, Amatori Pallerone-Amatori Filattiera 1-0 (Asti E.), Pegazzano-Riomaior Bar O'netto 2-3 (Gambino D., Makitov I., Bontempi C.; Luiso A. (2), Bontempi C.), Delta del Caprio-La Colomba 9.80 1-0 (Staghezza D.), Pugliola / Bellavista-Romito 4-1 (Bronzina M., Amato C., Gorgoglione A., Dalessandri G.; Bruschi A.), Golfo Dei Poeti/Avis Lerici-Us Ceserano 1-0 (Maddalena L.), Autoservice Cassana-Atletico Gordana 3-4 (Bellettini S., Mancusi G., Finocchietti S.; Righetti F. (2), Seck N. (2)).

Classifica: Virgoletta e Delta del Caprio 21; Amatori Filattiera, Rangers Soliera, Pegazzano e Pugliola/Bellavista 20; Riomaior e Sporting Bacco 19; Golfo dei Poeti 18; Amatori Pallerone 17; Farafulla e Colomba 9.80 16; Ceserano 13; Atletico Gordana 9; Cassana 6; Romito 1.