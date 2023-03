Buon pareggio con lo Stresa La Fezzanese vede la salvezza

Stresa

0

Fezzanese

0

STRESA: Galli, Gerevini, Graziano, Cento, Marra, Colantonio (81’ Ferri), Barranco, Roma, Grechi (62’ Argento), Baiardi (85’ Michelotti), Soplantai. A disp. Zenoni, Gioria, Fradelizio, Spera, Lorenzi. All. Nicolini C.

FEZZANESE: Salvalaggio, Nicolini L., Selimi, Anich, Terminello (90’ Nicolini A.), De Martino, Lunghi (90’ Scarlino), Magoni, Gabrielli, Baudi (90’ Cecchetti), Mariotti. A disp. Paci, Stradini, Cantatore, Caliò, Brizzi, Fiori. All. Turi.

Arbitro: Spera di Barletta (assistenti Zanichelli di Legnano e Guerra di Nola).

STRESA – La Fezzanese vede la salvezza. La compagine del presidente Arnaldo Stradini pareggia 0-0 l’importantissimo scontro diretto sul campo dello Stresa, terzultimo, e vede aumentare a otto punti il suo vantaggio dalla zona play-out a causa della sconfitta per 1-0 del Pinerolo con il Pontdonnaz. Vantaggio importante per i fezzanoti, sempre al nono posto in graduatoria, che dovranno pertanto amministrare nelle ultime sei giornate che mancano alla fine della regular season. Partita molto sofferta e combattuta con i ragazzi di Stefano Turi che già privi di Andrei, Toccafondi, Bukva e Tivegna perdevano per infortunio anche Cantatore nel riscaldamento prima della partita. Piemontesi che partono forte e al 20’ Baiardi crossa da destra per Cento il cui tiro dal limite sfiora il palo. Al 29’ Colantonio con una punizione da posizione defilata chiama Salvalaggio alla difficile parata. Al 40’ Grechi spreca una ghiotta occasione da sottomisura. Al 70’ miracolosa parata di Galli su punizione di Baudi. All’82’ e all’84’ ancora Baudi prima di testa, su cross di Gabrielli, e poi di piede, servito da Terminello, impegna Galli. Ultima emozione all’86’ sempre Baudi smarca Anich che di prima intenzione colpisce il palo. Adesso il campionato di serie D si ferma per una domenica per riprendere il 2 aprile.

Paolo Gaeta