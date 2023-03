Beverino, un poker da primo posto Bolanese battuta, aggancio in vetta

Intercomunale Beverino

4

Bolanese

0

INTERCOMUNALE BEVERINO: Grippino, Del Santo, Gaboardi, Crafa, Fazio, Mozzachiodi, Alvisi, Bottegal (60’ Verdicchio), Cupini (81’ Righetti), Lunghi, Morina. All. Quaranta.

BOLANESE: Olivieri, Hamza (70’ Arzà), Castellanotti D., Tacchini, Podenzana, Bocchia F., Carta (83’ Lorieri), Castellanotti A., Iaione (55’ Zappelli), Briselli (50’ Zakaria), Conti M. (70’ Conti N.). All. Trivelloni.

Arbitro: Sanguinetti della Spezia.

Marcatori: 36’ e 89’ Alvisi, 43’ e 80’ Cupini,

BEVERINO – L’Intercomunale Beverino batte con un netto 4-0 al ‘Colombo’ la Bolanese e raggiunge la vetta della classifica del girone E di Prima categoria agganciando la capolista Sporting Aurora. A favorire l’aggancio in vetta è stato anche il pareggio della stessa capolista Sporting Aurora bloccata sull’1-1 al ‘Cevasco’ di San Benedetto dal Riccò Le Rondini.

La gara di Beverino è stata un monologo dei padroni di casa, i bolanesi sono riusciti a reggere il confronto solo nel primo tempo. Sblocca al 36’ Alvisi con un bel tiro a girare che non lascia scampo a Olivieri. In precedenza al 20’ bella parata di Olivieri su punizione di Lunghi. Al 38’ Carta, smarcato da Iaione, chiama Grippino alla miracolosa parata. Dal corner susseguente Federico Bocchia di testa sfiora il palo. Poco dopo, al 39’, Olivieri è bravo su tiro ravvicinato di Cupini. Lo stesso Cupini al 43’ raddoppia con un preciso colpo di testa. All’80’ arriva il tris dello scatenato Cupini che fa doppietta finalizzando un’azione in contropiede. All’89’ il poker del Beverino a firma di Alvisi; anche per lui una bella doppietta con uno spettacolare tiro dalla distanza. Poi più nulla fino alla fine, al triplice fischio dell’arbitro il Beverino festeggia l’aggancio al primo posto in classifica.