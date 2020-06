Lerici (La Spezia), 22 giugno 2020 - "Lo dico da amante del mar Ligure. Il coraggio che hanno dimostrato il sindaco di Genova e il Governatore della Liguria lo chiedo anche agli altri sindaci della Liguria. C'è bisogno che questo mare sia aperto, sia disponibile per tutti perché la Liguria è aperta per tutti. Non solo a chi ha la prenotazione". Lo ha detto a Lerici il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a un comizio in piazza organizzato dal Carroccio, con tanta gente in piazza con la mascherina, ma senza alcun distanziamento. Il riferimento è al sistema di prenotazioni applicato in diversi comuni della Liguria per gli accessi alle App.

Proprio Lerici ha fatto 'scuola' in questo, anticipando gli altri territori con una capillare organizzazione e suddivisione degli spazi sugli arenili. "Qui a Lerici ci sono negozi, bar e alberghi che hanno bisogno di lavorare" ha aggiunto il leader del Carroccio.

Salvini ha poi toccato il tasto dolente della mobilità ligure: "Si è costruito il ponte Morandi in un anno, senza tangenti e senza infortuni sul lavoro, poi per arrivare da Genova a Lerici in autostrada un'odissea. La cosa incredibile è che mentre noi ci stiamo occupando di riaprire le autostrade, i ponti e le gallerie chiuse, oggi il ministro dei trasporti del Pd è in Liguria a Imperia a inaugurare una pista ciclabile".

Tanta gente per il leader leghista, ma anche contestazioni. Alcuni manifestanti in attesa dell'arrivo di Salvini in piazza a Lerici hanno esposto diversi cartelli sul lungomare per contestare il leader della Lega. Tra tutti spicca quello con l'ormai celebre lapsus di Salvini: "I porti aperti hanno salvato vite, i porti chiusi condannano a morte migliaia di persone", frase indicata non a caso come 'citazione'. Tra i manifestanti spicca la presenza delle Sardine spezzine. La sua replica: "Se devo scegliere tra specie ittiche preferisco le cozze alle sardine. Anche se ci sono alcune sardine che mi sembrano cozze"

