Il tesoro ritrovato: la Crocifissione di Pieter Brueghel trova casa al Lia

La Spezia, 18 giugno 2023 – La ‘Crocifissione di Castelnuovo Magra’, opera di Pieter Brueghel il Giovane arricchisce la collezione del Museo Lia, un patrimonio inestimabile per la nostra città. La mostra aperta l’altro giorno è a cura di Rossana Vitiello con la collaborazione di Andrea Marmori, Valentina Tonini e Martina Avogadro, l’allestimento è a cura di Emanuele Martera. L’opera ha dovuto subire un restauro importante durato tre anni che lo ha riportato all’originale bellezza, l’intervento è stato realizzato presso il laboratorio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e della provincia di La Spezia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova per quanto riguarda le indagini diagnostiche. Un punto in cui è visibile l’impegno dei restauratori è il cielo, che era stato coperto da una sorta di pittura nera, messa a nascondere i difetti di un precedente intervento, ad oggi però lo sfondo è ben visibile e permette di apprezzare i dettagli del cielo nel quale appaiono nuvole e uccelli. A rendere ancora più affascinante l’opera sono le vicende che la hanno vista protagonista, nel corso del tempo infatti ha subito furti e tentativi di furto, circostanze che hanno messo in luce la necessità di tutelare i quadri e le opere artistiche.

A mettere l’accento su questo aspetto è stato il Maggiore Alessandro Caprio, Comandante Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Genova, che ha sottolineato quanto anche la conoscenza di un’opera da parte del pubblico sia di fatto una forma di tutela, anche se il lavoro dei Carabinieri in questo rimane di fondamentale importanza. La mostra è promossa dal Comune della Spezia con il patrocinio di Regione Liguria, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia della Spezia, il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale ed è stata realizzata con il contributo di Fondazione Carispezia per l’intervento di restauro nell’ambito del Bando Aperto 2021 a favore della Parrocchia Santa Maria Maddalena in Castelnuovo Magra e il sostegno di Coop Liguria.