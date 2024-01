Zignago Comune aumenta l’Irpef. Nuova aliquota fissata allo 0,7%

Troppe spese, e il Comune aumenta l’addizionale Irpef per salvaguardare gli equilibri di bilancio. Accade a Zignago, dove il consiglio comunale guidato da Simone Sivori ha deciso di alzare dallo 0,5 allo 0,7 per cento l’aliquota unica dell’addizionale comunale, fissando contestualmente una soglia di esenzione per coloro che conseguono un reddito complessivo Irpef inferiore a 7.500 euro. Una scelta operata "al fine di salvaguardare gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l’attuazione dei programmi e progetti di governo", così come si legge nella delibera dell’assise comunale. L’aumento dell’aliquota dovrebbe garantire al Comune un gettito 40.780 euro all’anno, somma determinata sulla base dei dati dei redditi imponibili Irpef messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dall’andamento degli incassi relativi agli esercizi precedenti.