’Vita contadina’ al polivalente

Continua il tour di Paolo Junior Mancini e del suo libro "Vita contadina" (Il filo di Arianna edizioni), che oggi pomeriggio alle 16 sarà presentato nel centro polivalente di Beverino, in concomitanza con la manifestazione dedicata ai mercatini di Natale, in programma dalle 10 alle 19, con una trentina di stand, banco gastronomico e la mostra dei disegni e dei lavori firmati dagli alunni delle scuole della vallata. L’evento, con cui l’autore spezzino è protagonista di un nuovo evento in Val di Vara, è organizzato dalla locale pro loco. Mancini è reduce dalla tappa a Roma, dove ha preso parte alla fiera del libro "Più libri più liberi", dedicata alla piccola e media editoria – presso lo stand della casa editrice, con firmacopie - e ha tenuto un seminario alla Sapienza sui temi del suo originale romanzo-saggio. "Una bella esperienza per me, mi ha permesso di avere contatti importanti con i media e di conoscere tante persone dell’ambiente, oltre che di promuovere il mio libro" ha commentato l’autore.