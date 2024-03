Visita guidata all’Etnografico

Il Comune, attraverso i Servizi culturali della Spezia, ha predisposto per i due giorni di Pasqua e Pasquetta, una serie di iniziative ed in particolare i musei civici (dopo gli interessanti laboratori didattici per bambini di ieri, anche sviluppati bilingue e nelle biblioteche cittadine) avranno un’apertura straordinaria alla domenica. In particolare, oggi alle 16.30 al Museo Etnografico di via Prione 156, è programmata una visita guidata in italiano e in inglese, che è inclusa nel costo del biglietto d’ingresso con prenotazione obbligatoria allo 0187 727781 e all’email [email protected]. Questi, invece, i contatti delle altre strutture museali per avere informazioni: il Museo del Castello di San Giorgio di via XXVII Marzo con telefono 0187.751142 e alla mail [email protected]; il Museo ‘Amedeo Lia’ di via Prione 234 allo 0187 727220 e alla mail museolia.museilaspezia.it; al Museo del Sigillo e Palazzina delle Arti ‘Lucio Roberto Rosaia’ di via del Prione 234 allo 0187 727220 o alla mail [email protected].