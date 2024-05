Visita guidata ’A tutto Kafka’

L’Acit (Associazione culturale italo tedesca) organizza per domani, alle 16, una visita guidata alla mostra ‘A tutto Kafka’ del disegnatore austriaco Nicholas Mahler, esposta al Museo del Castello San Giorgio. La mostra, che ha il patrocinio del Comune della Spezia, è ad ingresso libero e aperta con orario 9.30-17 fino a mercoledì 29 maggio, è a cura della Literaturhaus di Stoccarda e del Goethe Institut. L’esposizione propone un approccio originale alla personalità e all’opera dello scrittore nel centenario della morte (1924-2024). La visita, aperta a tutti gli interessati, sarà a cura di Giulia Landi. Grazie alla collaborazione con la Libreria Ricci di via Chiodo, sarà inoltre possibile acquistare il volume da cui è tratta la mostra, appena uscito per le Edizioni Clichy di Firenze. La traduzione italiana del testo di ‘A tutto Kafka’ si deve a Matteo Galli e a Franziska Peltenburg-Brechneff. È gradita la prenotazione all’indirizzo mail [email protected].