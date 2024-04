Un laboratorio con gli Astrofili

Nella biblioteca di Riccò del Golfo, sabato alle 16, a cura dell’associazione Astrofili Spezzini, si terrà un avvincente laboratorio per bambini, intitolato ‘Marty il Marziano’ e organizzato in collaborazione con il Comune. Non sarà solo un’opportunità per i bambini di divertirsi, ma anche un’occasione unica per imparare, attraverso l’esperienza pratica e l’esplorazione guidata. Il tema centrale, ‘Marty il Marziano’, porterà i partecipanti in un viaggio immaginario alla scoperta del sistema solare. I giovani esploratori saranno impegnati in una serie di attività progettate per stimolare e incoraggiare curiosità e creatività, tra cui la lettura del fumetto, ideato dal Team Le pleiadi. Attraverso il contatto diretto con l’astronomia e l’esplorazione spaziale, i bambini potranno sviluppare una maggiore consapevolezza dell’importanza della cura e della protezione del nostro pianeta, la Terra. "Un’esperienza educativa e stimolante", assicura il presidente degli Astrofili, Luigi Sannino. Per info e prenotazioni (quota di 5 euro a bambino): 335.6428744.