Ristorazione fa rima con solidarietà . La ’Giornata’ dalla parte di Caritas

Economia e ospitalità i temi al centro della seconda edizione della ’Giornata della Ristorazione per la cultura della ospitalità italiana, in programma domani. Un appuntamento promosso da Fipe-Confcommercio (Federazione italiana pubblici esercizi), con il patrocinio dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle imprese e made in Italy, agricoltura, del ministero della cultura e del Ministero del Turismo. L’iniziativa, a livello locale, è stata presentata nella sede di Confcommercio alla presenza di Marco Frascatore, assessore alle attività produttive del Comune di Spezia, Martina Riolino (presidente Fipe Giovani Confcommercio La Spezia), Roberto Martini (direttore Confcommercio La Spezia), Caterina Beato, referente area sindacale dell’associazione e Lorenzo Servadei, responsabile Fipe Confcommercio La Spezia.

Per l’occasione è stata anche siglata la carta dei valori della ristorazione italiana da parte del Comune della Spezia e della Confcommercio. Dopo il successo del 2023, quest’anno sono più di 10mila a livello nazionale le attività tra ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie che hanno aderito alla ’Giornata della ristorazione’, 90 di queste si trovano nella provincia spezzina. Sono livelli di adesione all’iniziativa che rispecchiano la diffusa necessità tra gli operatori di un confronto aperto e costruttivo sui valori economici, sociali e culturali rappresentati dal settore. La giornata, ha l’obiettivo di ricordare che la ristorazione italiana, con 54 miliardi di valore aggiunto e 1,4 milioni di occupati, non solo è essenziale per l’agroalimentare e il turismo ma è anche uno snodo fondamentale di storia, tradizioni e identità che esprime lo stile di vita italiano. "La Giornata della ristorazione intende valorizzare un settore fondamentale per l’economia del territorio e comunicare i valori culturali, sociali e identitari di cui è espressione – ha commentato Martina Riolino – È la nostra festa, di ogni ristoratore, abbiamo dato il massimo per la sua buona riuscita. Il tema di quest’anno è ‘L’arte del convivio, il vivere assieme’ inteso come una festa popolare, inclusiva, solidale ed etica che ha come obiettivo primario quello di invitare tutti a celebrare la condivisione di un rinnovato sentimento di comunità intorno alla tavola".

Inoltre, la Giornata della Ristorazione è l’occasione per realizzare un’importante iniziativa di beneficenza a sostegno delle mense di comunità di Caritas Italiana su tutto il territorio nazionale per fornire ristoro e socialità a chi vive in condizione di fragilità. Sarà possibile donare attraverso la piattaforma “Forfunding” di Intesa Sanpaolo sia su www.forfunding.com e sia inquadrando i QR Code disponibili sui centritavola posizionati nei ristoranti aderenti. Inoltre, si potrà sostenere il progetto con una donazione attraverso gli sportelli Atm del Gruppo Intesa Sanpaolo nei giorni prima e dopo la manifestazione. La ’Giornata’ può contare sul supporto di importanti aziende della filiera: Mulino Caputo, Cirio, Consorzio Tutela Vino Custoza Doc, Consorzio Tutela Grana Padano, Intesa Sanpaolo, Lavazza, Gruppo Sanpellegrino e Zucchetti Hospitality.