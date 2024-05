Card treno, vendita in calo. In flessione anche i biglietti

Dal 16 marzo, giorno in cui sono entrate in vigore le famigerate tariffe turistiche volute da Regione Liguria per il Cinque Terre Express, la vendita dei titoli di viaggio sulla tratta La Spezia-Levanto e quella delle Carte treno del Parco nazionale hanno subito una flessione. Gli incassi – come illustrato ieri da La Nazione – non ne hanno però risentito, proprio in virtù dell’aumento delle tariffe. È quanto emerso ieri dalla riunione del tavolo di monitoraggio voluto da Regione Liguria per valutare i primi effetti a due mesi dall’introduzione delle nuove tariffe. Tra il 16 marzo e la prima domenica di maggio il la vendita dei titoli di viaggio nella tratta Levanto-Spezia ha subito una flessione del 12,5% rispetto al 2023, ma un incremento del 15% rispetto al 2022. Il numero delle Carte treno del Parco emesse dal 16 marzo ad oggi presenta una riduzione del 15,7% rispetto al 2023, e un incremento del 111% rispetto al 2022. "Alle Cinque Terre si è avuto un evidente aumento delle carte plurigiornaliere di due o tre giorni, a fronte di un calo della vendita di biglietti delle corse singole, imputabile al maltempo. Sono comunque cresciute le presenze. Questi dati indicano che è stato premiato un turismo di qualità e non quello mordi e fuggi" ha detto l’assessore ai trasporti Augusto Sartori ai sindaci e ai rappresentanti del Parco nazionale.

E proprio da un sindaco, Fabrizia Pecunia di Riomaggiore, è partita la proposta di un tavolo sulla governance dei flussi. "Il nostro Comune sta già lavorando da mesi in questo senso: l’attenta analisi dei numeri ci permetterà di stabilire la capacità di carico dei nostri borghi e di impostare le prossime strategie e azioni di gestione del flusso turistico". Il sindaco di Monterosso, nel chiedere alla Regione di ritirare il provvedimento, ha rimarcato l’assenza del comitato Cinque terre unite, "l’unico a fare un’analisi che poteva essere messa a confronto con i numeri unilaterali comunicati; il sondaggio mette in luce l’insoddisfazione dei turisti verso gli aumenti. Il piano della Regione ha fallito: avrebbe dovuto razionalizzare i flussi, ma nel ponte di Pasqua c’è stata una flessione clamorosa mentre l’enorme afflusso di maggio non è stato previsto". Protestano le associazioni escluse: "Così facendo si incrina il rapporto istituzionale" dicono Cna, Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato.

Matteo Marcello