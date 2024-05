"Trasporto in difficoltà per carenza di autisti"

Trasporto pubblico in difficoltà a causa della carenza di autisti. L’allarme è lanciato dal sindacaro di categoria Fit Cisl, secondo il quale "ci aspetta un estate calda per quanto riguarda la copertura del servizio di trasporto pubblico per una carenza di personale autista nelle aziende che svolgono il servizio nella provincia spezzina – spiegano Mario Bonafiglia responsabile della segreteria Fit-Cisl per il tpl, e Angelo Salfa responsabile rsa del subappalto Fit-Cisl – Le difficoltà sono già gravi in modo particolare nella ditta di subappalto (la Seal, ndr) che sta vedendo ridurre in modo deciso il suo personale che in questo momento più che in passato sta cercando altre opportunità lavorative". "Crediamo che a breve Atc dovrà far rientrare dal servizio – aggiungono i rappresentanti sindacali Cisl – ma non siamo certi che lei stessa sia in grado di sopperire a questa situazione vista la risicatissima partecipazione agli ultimi concorsi indetti che nella quasi totalità dei casi ha visto esclusivamente uno spostamento di lavoratori dalla ditta alla società partecipata, con un operazione che non ha risolto il problema complessivo".

"Serve veramente dalla nuova dirigenza che si sta insediando in Atc Esercizio – concludono Bonafiglia e Salfa – un cambio di passo che azzeri completamente le ultime disastrose , per quanto ci riguarda, scelte organizzative di chi li ha preceduto e rilanci una società che ha tutte le potenzialità per essere un fiore all’occhiello per la città e il territorio provinciale". Intanto oggi pomeriggio alle 17.30 nella sala giunta di Palazzo civico è convocata la Commissione consigliare di controllo e garanzia, chiamata a discutere sul bando di gara che ha portato al subaffidamento del 30 per cento del tpl di Atc Esercizio all’associazione temporanea di impresa composta dalle aziende Trotta e Riccitelli.

mat.mar.