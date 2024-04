Tra agonismo e altruismo “Vivicittà” festa di tutti

Con oltre un minuto di vantaggio sul secondo, Nicola Vanni taglia per primo il traguardo dell’edizione 2024 della ‘Vivicittà’ (il tempo è di 34’29’’). Tra le donne la prima è Elena Bertolotti, sei minuti dopo Vanni. Tempi discreti anche per gli altri agonisti (in tutto sono 93 al traguardo nella 10 chilometri), ma per la maggioranza di quelli che ieri mattina hanno attraversato la città, è stata solo una giornata di gioia, senza mai osservare il cronometro. Parliamo dei circa 1.800 partecipanti alla passeggiata ludico sportiva di quattro chilometri che, come gli sportivi in gara, sono partiti da piazza Brin e lì sono arrivati. Grande passione, famiglie intere oltre che gruppi sportivi, giovani, giovanissimi e persone di tutte le età (anche over 70). Certo, qualcuno di loro, si è ritrovato (involontariamente) a rallentare gli agonisti, ma è anche questo il bello di una manifestazione a carattere ‘misto’. Ha corso a Roma, il ministro dello Sport Andrea Abodi, che ha ben chiarito quale sia lo spirito di questa kermesse curata dalla Uisp, che si disputa in tutti i centri urbani e tocca la quarantesima edizione.

"Vivicittà consente di camminare, correre e tenere ben chiari i caposaldi dello stare insieme – ha detto – socialità, solidarietà, inclusione, legalità, pace". Ottimo, come sempre, tornando nella nostra città, il lavoro organizzativo della Uisp, la cui Lega La Spezia e Valdimagra è guidata da Diana Battistini (Andrea Dreini è il responsabile per Vivicittà). L’associazione C’Eraunavolta si aggiudica lo scettro del gruppo non competitivo più numeroso, mentre altri premi sono andati qua e là sempre a premiare il maggior numero di persone in squadra. Ricordando, inoltre, che per ogni iscrizione, anche quest’anno, la Uisp donerà 1 euro alla raccolta fondi dell’Associazione Tive6 in modo che si possa regalare un defibrillatore alle comunità del nostro territorio. "Vivicittà compie 40 anni – dice l’assessore allo sport Marco Frascatore con un messaggio affidato ai social – sport, beneficenza, solidarietà e gioia una squadra vincente. Grazie a Uisp, volontari e organizzatori!"

Marco Magi