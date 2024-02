The Collodi’s Brothers ai Contadini

L’alternativa spezzina alla serata finale del Festival di Sanremo è ai Contadini. Nel locale di via dei Pioppi, i The Collodi’s Brothers presentano ‘Non è il festival’, stasera, a partire dalle 21.30. Il duo è composto da Paolo Meneghini e Alessandro ‘Raffo’ Raffeca: il primo è un cantautore e voce del progetto 2.00 PM, ha partecipato alla trasmissione ‘X Factor’ alcuni anni fa. Il secondo è voce dei progetti Bad e The Worst, oltre a essere ex vocalist negli anni ‘90. I due, circa trent’anni fa, hanno calcato le scene proprio con The Collodi’s Brothers e Tre matti per caso. Da quel tempo, per ricostituire il vecchio duo con una strumentazione altamente tecnologica anche dal punto di vista qualitativo e rinnovata nel repertorio riproponendo serate halflive di vecchio e nuovo. Il pubblico potrà ascoltare o cimentarsi nel canto, con una qualità da studio di registrazione, sonorità all’avanguardia per il momento una vera esclusiva, per la musica a 360 gradi.