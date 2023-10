’Storie verticali’ fra spettacoli ed escursioni Escursione in barca, incontro sulla tutela del territorio, reading, escursione in bici, escursione urbana, spettacolo, presentazione di un fumetto e cena con prodotti locali: l'ottava edizione di 'Sapori e Storie verticali' a Levanto offre un ricco programma per scoprire e rispettare il territorio.