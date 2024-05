Storia dell’ospitale di San Lazzaro

“Antiche memorie di assistenza e sanità” è il tema dell’incontro pubblico in programma domani alle 21, nella chiesa di San Lazzaro a Sarzana, organizzato nell’ambito del progetto di valorizzazione dell’archivio storico del Comune di Sarzana. Si tratta di una speciale “giornata d’archivio”, nel corso della quale gli studiosi del museo diocesano di Sarzana, Andrea Moruzzo e Filippo Balleri, guideranno alla scoperta delle fasi di ricerca finora svolte sul “ fondo archivistico oggetto del progetto. Nel dettaglio, gli esperti offriranno un excursus storico sull’antico ospitale di San Lazzaro, nel periodo che va dal XIII secolo circa ai primi decenni del XX secolo, con alcune curiosità e notizie inedite. La scelta di realizzare questa iniziativa nella chiesa di San Lazzaro – spiegano i promotori – ha come obbiettivo la creazione di un collegamento tra l’archivio storico comunale, i luoghi cittadini ed extra-urbani e la popolazione, in modo da valorizzare la storia di Sarzana.