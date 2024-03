Stabilimento balneare cerca un receptionist Centri per l'impiego di Massa Carrara pubblicano proposte di lavoro in Liguria: receptionist per stabilimento balneare a Lerici, autista per salumificio a Sarzana e pasticciere per ristorante a Bocca di Magra. Requisiti specifici e dettagli sul sito della Regione Toscana.