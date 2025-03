Spezia Women una tripletta che vale il titolo

Baiardo 2 Spezia Women 3

BAIARDO: Badino, Lizza, Pagano, Malerba, Maggiani, Lionetti, Casciano, Viaggi, Cappellozza, Cavallero, Queirolo. All Caldirola

SPEZIA WOMEN: Falchetto, Iacopetti, Piazza, Bellotti, Purghel, Trentini (85’ Abdelaziz), Danci, Passalacqua, Romualdi, Vacchino, Sansevieri. All: Erbetta/ Innocenti

Arbitro: Quattrini di Genova

Reti: 25’, 90’ Cavallero, 44’, 70’ Sansevieri, 80’ Vacchino

Note: espulsa Romualdi

GENOVA - Grande risultato per la Juniores dell’Asd Spezia Women che con una giornata di anticipo trionfa nel campionato juniores ligure. Finora solo vittorie per le ragazze di Erbetta ed Innocenti, non nuovo a questi risultati visto che già tre anni fa guidò la squadra juniores alla finalissima nazionale, cedendo solo al Pordenone. Al termine di una partita vibrante, combattuta e sempre in bilico, le aquilotte capitanate da Danci (nella foto) hanno sofferto una mezz’ora per poi pareggiare e infine allungare il passo con le scatenate Sansevieri e Vacchino, imprendibili per la difesa genovese.

Gli altri risultati: Genova CFC-Genova Calcio 7-2, Vallescrivia- Praese 3-1, Matuziana Sanremo- Superba 1-0. Entella- Sestri Levante 3-7.

Classifica: Genoa CFC (fuori classifica), 49 Spezia Women 41, Baiardo 34, Genova Calcio e Vallescrivia 29, Praese 24, Superba 15, Entella 14, Matuziana 8, Sestri Levante 4.

Ilaria Gallione