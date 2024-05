Sorpreso a spacciare per la sesta volta in tre anni: arrestato dalla polizia locale

La Spezia, 4 maggio 2024 - Sorpreso a spacciare in piazza Brin per la sesta volta in tre anni: arrestato dalla polizia locale.

Prosegue l’attività mirata alla repressione al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti da parte della polizia locale spezzina nel quartiere Umbertino.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Sezione di polizia giudiziaria e sicurezza urbana, hanno tratto in arresto un cittadino pluripregiudicato di origini senegalesi, per la cessione di hashish ad un italiano di 25anni.

Gli operatori hanno seguito i movimenti sospetti del senegalese, già denunciato per cinque volte negli ultimi tre anni, per reati in materia di stupefacenti; è bastato avere pazienza ed hanno visto lo spacciatore cedere un involucro a un ragazzo che si era avvicinato a lui.

Prontamente recuperata la sostanza, lo spacciatore è stato condotto al Comando di viale Amendola dove è stato perquisito: addosso aveva dell'altro stupefacente nel giubbotto. Per il trentenne è scattato l’arresto per spaccio in flagranza di reato.

Dopo aver trascorso la notte nella camera di sicurezza della polizia locale, il giudice ha convalidato l’arresto sottoponendolo all’obbligo di firma due volte alla settimana in quel Comando.

L'assessore alla sicurezza Giulio Guerri sottolinea: “Con questo intervento sono 23 da inizio anno gli arresti e denunce per droga effettuati dalla polizia locale nell'area di Piazza Brin, senza contare le innumerevoli segnalazioni per uso personale ai sensi dell'art. 75 del Dpr 309/'90”. Infatti, anche in questo caso, l’acquirente della sostanza è stato segnalato alla Prefettura della Spezia quale assuntore di sostanza stupefacente.