Si alza il sipario sulla stagione degli Scarti: il via a ’Romaeuropa’

La stagione autunnale si apre in grande stile per Scarti - Centro di produzione teatrale d’innovazione, che da martedì 1° ottobre a sabato 6 sarà a Roma con due importanti produzioni teatrali nell’ambito di ‘Romaeuropa Festival 2024’: ‘La Ferocia’, spettacolo che, partito da Sarzana nell’ottobre 2023, si è imposto con enorme successo di pubblico nel panorama teatrale nazionale e sarà al Teatro Argentina e il nuovissimo ‘Tanti Sordi. Polvere di Alberto’, che debutta al Teatro Sala Umberto in prima nazionale per poi giungere al Piccolo Teatro di Milano dal 9 al 13 ottobre (e sarà al Teatro degli Impavidi di Sarzana il 10 e 11 aprile 2025). Da non perdere, dall’1 al 4 ottobre, quindi il fortunatissimo ‘La Ferocia’ di Vicoquartomazzini, spettacolo prodotto da Scarti, provato e allestito proprio nel sarzanese Teatro degli Impavidi, dove la compagnia è stata in residenza per poi presentare il lavoro in anteprima per il pubblico spezzino.

Tratto dall’omonimo romanzo di Nicola Lagioia – vincitore nel 2015 del Premio Strega e del Premio Mondello –, mette in scena il trionfo e la rovina dell’Occidente, raccontando la storia della famiglia Salvemini: una saga familiare in cui le colpe dei padri si specchiano nelle debolezze dei figli. Un bestiario che descrive la nostra incapacità di sopprimere l’istinto di prevaricazione e il nostro essere perennemente incatenati alle leggi della natura. Lo spettacolo ‘Tanti Sordi. Polvere di Alberto’ della Compagnia Frosini / Timpano e Lorenzo Pavolini, dal 3 al 6 ottobre nella capitale, è una rilettura dell’inimitabile figura di Alberto Sordi: in continuità con i lavori precedenti, Frosini/Timpano proseguono nella ricerca sui miti e le retoriche del nostro Paese e del nostro presente per immergersi adesso – in collaborazione con lo scrittore Lorenzo Pavolini – in questo materiale culturale e storico, in questa mitologia su Roma e ‘romanità’, ma soprattutto ‘italianità’, che è Alberto Sordi.

m. magi