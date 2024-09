Screening sanitari gratuiti. C’è la convenzione triennale tra Croce rossa e Rotary Club

Screening sanitari e visite ecografiche completamente gratuite offerte a tutta la cittadinanza per i prossimi tre anni grazie alla convenzione che Croce Rossa della Spezia ha siglato, nel pomeriggio di martedì scorso, con il Rotary Club Stella Maris. "Un’importante attività di prevenzione", come sottolineato dal direttore del comitato spezzino della Croce Rossa, Luigi De Angelis – che sarà effettuata all’interno dell’ambulatorio mobile di Cri. Saranno organizzati screening cardiologici, dietologici (inclusi test della glicemia e del colesterolo come fattori di rischio), dermatologici, odontoiatrici e per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili; come Hiv e sifilide. Inoltre verranno effettuate visite ecografiche all’addome, al seno, alla tiroide e all’apparato urogenitale. Tre, gli appuntamenti per gli screening già previsti entro la fine del 2024: la prima data è quella di sabato 5 ottobre in cui – dalle 9 alle 12.30, in piazza Beverini – saranno eseguite, senza obbligo di prenotazione, visite cardiologiche.

E se è vero che la prevenzione passa dall’informazione, il programma dell’intesa contempla anche un’attività informativa nelle scuole spezzine. "Le nostre azioni – sottolinea Luca Tanieli, vicepresidente del Rotary Stella Maris – sono volte all’osservanza dei principi morali e al miglioramento della collettività, grazie al valore del servire. Vogliamo aprire con un’iniziativa simbolica: uno screening cardiologico, perché tutto parte dai sentimenti e valori che risiedono nel nostro cuore". "Accolgo con favore questo accordo – afferma il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – tra due realtà da sempre attive con iniziative dedicate alla cittadinanza. È fondamentale creare occasioni in cui la popolazione possa accedere a visite e screening gratuiti per monitorare la propria salute diffondendo il valore della prevenzione. Ringrazio Rotary Club Stella Maris e Croce Rossa della Spezia per l’impegno, l’attenzione e l’altruismo dimostrati alla comunità". Grande soddisfazione da parte del direttore della Cri spezzina Luigi De Angelis che sottolinea che "gli screening sanitari, saranno effettuati con la presenza di medici professionisti specializzati nei vari campi d’intervento: cardiologico, dietologico, dermatologico, odontoiatrico e per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili".

Alma Martina Poggi