Samuele Bellini sale sul podio

Prima prova nazionale di fioretto per le categorie del Gran premio giovanissimi Under 14 ad Ancona, con impegnati diversi atleti del Circolo Scherma La Spezia, seguiti dal maestro Riccardo Bardine: Pietro Diddi, Francesco Bassi, Filippo Barbanti, Matilde Pailhas, Matteo Di Bartolo, Christian D’Amato, Leonardo Balzi, Liya Pasquini Astbur, Margherita Balestrero, Giulia Pistorio, Samuele Bellini, Morgana Joy Bonfigli e Rosa Aquilani. Samuele Bellini che ha scalato il tabellone di eliminazione diretta fino al bronzo da aggiungere all’oro già ottenuto ai campionati interregionali. Da ricordare il piazzamento della spadista Benedetta Madrignani al 12° posto alla tappa di Coppa del Mondo U20 di Laupheim nella prova singola e al 3° nella prova a squadre (titolare in nazionale) che si porta così alla 22ª posizione del ranking mondiale Giovani - U20 e alla 2ª in quello nazionale.