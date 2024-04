Punto di svolta sul Felettino. Cantiere nelle mani della ditta

Dalle parole (tante) ai fatti il passo è stato molto lungo, fino ad arrivare finalmente a un punto di svolta nel travagliato iter del nuovo ospedale del Felettino. Ieri le aree del cantiere sono state consegnate ufficialmente alla Guerrato Spa che si è aggiudicata il bando per la realizzazione del nosocomio: a certificare il via libera è stata la lettera inviata da Ire alla stessa impresa (e all’Asl spezzina), che dà la possibilità di svolgere sopralluoghi e iniziare i primi interventi per la costruzione del nuovo, attesissimo, ospedale. Un passo importante nella lunga storia del nuovo Felettino chiamato, a lavori conclusi, a prendere il posto del Sant’Andrea che col passare del tempo evidenzia in modo sempre più marcato i segni dell’età. Vicenda andata avanti per anni fra ’pose delle prime pietre’ rimaste poi lettera morta e intoppi burocratici che ne hanno frenato lo sviluppo, con le immancabili polemiche da parte di chi era stanco di aspettare un’opera attesa da tanti anni. Impedimenti di vario tipo hanno fatto sì che il fatidico ’primo mattone’ non fosse seguito da un secondo e un terzo ma, anzi restasse... l’unico. Negli ultimi due mesi le cose sono poi andate in maniera più veloce e snella, a cominciare dall’annuncio a inizio febbraio del direttore generale dell’Asl Paolo Cavagnaro riguardo l’inizio dei lavori al Felettino programmati per aprile, con la data legata alla procedura di validazione del progetto esecutivo da parte del Rina, in qualità di advisor indipendente.

La svolta è arrivata nei giorni scorsi quando lo stesso Rina, come sottolineato dall’assessore alla sanità di regione Liguria Angelo Gratarola, ha concluso la procedura dando di fatto il via libera alla consegna dell’area di cantiere ufficializza da Ire. Dal punto di vista del contratto, la durata di esecuzione dei lavori è di 850 giorni, al termine dei quali dovranno essere completate le fasi di collaudo e le operazioni di installazione delle attrezzature. "La buona notizia è che abbiamo consegnato all’impresa costruttrice l’area di cantiere dell’ospedale Felettino di Spezia – sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Una fase decisiva per l’iter di costruzione del nuovo e atteso ospedale. Questo passaggio è propedeutico ad alcune valutazioni sull’area stessa e porterà in tempi brevi all’apertura del cantiere. Le ultime riunioni non lasciano margine a dubbi: nella prima decina di giorni di maggio l’azienda potrà cominciare i lavori per il nuovo Felettino".