Pitei’n cantina. Cala il sipario

Un fascino senza tempo nel borgo di Pitelli, dove oggi si chiude ’Pitei’n Cantina’, kermesse in cui chiunque ha l’opportunità di degustare vini eccellenti e assaporare i piatti tipici della zona (foto d’archivio). Gli ospiti sono coinvolti dall’inizio alla fine, si aprono al pubblico le cantine dei nonni e si allestiscono le vecchie osterie, rievocando l’indimenticabile e spensierata atmosfera degli anni ’50, periodo di rinascita per i pitellesi reduci dal conflitto. Musica, balli, abiti a tema, mostre, allestimenti, il tutto curato nei minimi dettagli dagli abitanti, attivi e creativi, di Pitelli. Pitei’n cantina, evento vincitore del premio Italive 2022 e inserita negli Eventi autentici della regione, è inoltre una Eco Festa certificata: si utilizzano soltanto stoviglie compostabili, mettendo al bando l’utilizzo della plastica. Stasera la festa si accende ancora di più, con la musica travolgente di MR Brown, dalle 19 alle 21, piazza degli Orti si trasformerà in una pista da ballo sotto le stelle. Chi ha voglia di ballare potrà scatenarsi con una divertente lezione di swing per imparare i primi passi. E poi...tutti in pista.