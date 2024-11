Patrono della città . Tutte le iniziative

Si festeggia domani, sabato, Sant’Andrea, il patrono della città. Il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti guiderà alle 10.30 la processione con la reliquia del santo dalla cattedrale di Santa Maria alla pieve dedicata all’apostolo, sempre lungo via Mazzini. In Sant’Andrea il vescovo celebrerà la messa. Sul sagrato della pieve i fedeli e i passanti troveranno ad attenderli il “banchetto” delle “Vincenziane”, che offrono torte e dolci salate, tutte preparate in casa. Il ricavato delle offerte sarà utilizzato per potenziare gli interventi di sostegno del gruppo di San Vincenzo dè Paoli che in un momento di forte crisi sociale come l’attuale, sono sempre più numerosi.