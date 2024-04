’Patrizia 1965’ da Liberi Tutti

‘Patrizia 1965’, il libro scritto da Francesco Serino per Atlantide Edizioni – che sarà presentato sabato alle 18.30 alla libreria Liberi Tutti di via Tommaseo –, è la storia di una madre e di un figlio che, di fronte a una situazione che all’improvviso sembra sfuggire di mano, cerca di salvare ciò che può dei giorni che ancora gli rimangono insieme a lei. Allora scongiurare l’infamia del ‘pignoramento mobiliare coatto’ diventa l’imperativo che s’impone quando, una mattina di primavera, ritira una raccomandata destinata alla madre. Lei, obesa, protettiva e bonaria, è una commercialista affetta da una grave malattia e ormai non più in grado di occuparsi delle incombenze dello studio professionale di cui è titolare. Mutui, stipendi, incasso delle fatture. Chi si prenderà cura di tutto ora che lei ha smesso di farlo e che la sorte si accanisce contro di loro? ‘Patrizia 1965’ è un romanzo sulla fragilità, l’assurdità e la bellezza della vita, sull’amore filiale e sull’amore materno, sui piccoli misteri che ognuno lascia dietro di sé, sui legami invisibili che ci uniscono e danno senso all’esistenza. L’ingresso è libero. Informazioni allo 0187 020576.