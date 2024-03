Pasqua e Pasquetta nelle biblioteche

Nel giorno di Pasqua le biblioteche cittadine rimarranno chiuse, mentre resterà aperto il Cinema Odeon all’interno della mediateca regionale ligure ‘Sergio Fregoso’ secondo la programmazione cinematografica. Lunedì 1° aprile, invece, è aperta la biblioteca ‘Pietro Mario Beghi’ dalle 8.15 alle 19 ed è aperta anche la sala dell’Odeon (in entrambi i giorni verranno proiettati alle 15 ‘Kung fu Panda 4’ e alle 16.45, 19 e 21.15 ‘Un mondo a parte’). La Galleria Antiaerea ‘Quintino Sella’ sarà aperta domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile dalle 10.30 alle 12.30. Questi i contatti delle varie strutture. Per la biblioteca Beghi di via del Canaletto 100, il telefono è lo 0187 727885 e la mail [email protected]; per la biblioteca Mazzini di corso Cavour 251 il telefono è 0187 727515 e la mail [email protected]; per la mediateca regionale ligure ‘Sergio Fregoso’ di via Firenze 37 il telefono è 0187 745630 e la mail [email protected]; infine, per la biblioteca speciale ‘Giancarlo Marmori’ di via del Prione 238 il telefono è 0187 727918 e la mail è [email protected].