’ParoleinComune’ ospita Petucco

Nella sala convegni del centro sociale di Molicciara nuovo appuntamento, venerdì alle 17.30, per la rassegna ‘ParoleInComune’. Ospite dell’incontro sarà l’autore Dario Petucco, nato a Bassano del Grappa nel 1964, e residente da tempo a Castelnuovo. Arruolatosi giovanissimo nella Marina come specialista in telecomunicazioni, Petucco ha viaggiato per il mondo, partecipando a missioni di pace e operazioni internazionali. Tra le prestigiose onorificenze ricevute, un encomio solenne al rientro dalla missione in Iraq nel 2006 e la medaglia Mauriziana al merito, conferita nel 2017 dal presidente della Repubblica. Nel 2018 ha lasciato il servizio attivo, mentre la sua attività letteraria, iniziata componendo poesie, si è ampliata negli anni con racconti e fiabe. Ha così pubblicato ‘Il mio Iraq - Un marinaio a Baghdad’, con prefazione di Marco Buticchi, l’e-book ‘Favole per ogni età’ e ‘9.331 miglia’. A moderare l’incontro sarà Giorgio Baudone.