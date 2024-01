Ospiti internazionali in visita alla città

Corso di formazione dedicato al cruise professional development a bordo della MscFantasia, attraccata ieri su Molo Garibaldi alla Spezia. Il corso, promosso da Med Cruise, associazione dei porti crocieristici del Mediterraneo di cui fanno parte anche Spezia e Marina di Carrara, è iniziato lunedì con l’imbarco a Genova e terminerà domani a Napoli. Lo ha organizzato Francesca Antonelli, senior vice president di MedCruis, ed è tenuto da esperti del settore. Partecipano 42 persone tra rappresentanti di MedCruise e di Msc, responsabili della promozione e del marketing dei porti crocieristici più importanti del Mediterraneo e rappresentanti di società di tour operator, seguendo un programma che verte soprattutto sugli strumenti e i progetti per garantire una sempre maggiore sostenibilità dei traffici e del turismo crocieristici, sia a bordo sia a terra.

La seconda tappa del tour, quella spezzina, si è arricchita di una visita “sostenibile” alla città e ai suoi musei. Un evento importante che ha potuto mostrare agli ospiti internazionali le emergenze culturali e artistiche della città. "Questo corso conferma l’importanza della stretta collaborazione tra le grandi compagnie di crociera, come Msc, e i porti che, come i nostri, accolgono le navi da crociera, per perseguire lo sviluppo della sostenibilità del traffico passeggeri e del turismo crocieristico – ha detto il presidente dell’Authority, Mario Sommariva –. Sono molte le navi che già adottano sistemi di riduzione delle emissioni, proprio come Msc Fantasia, che utilizza il sistema degli scrubber. E sono molte le soluzioni e i progetti che sta sviluppando anche l’Autorità spezzina, con consistenti investimenti, per far sì che le navi ospitate dai nostri porti, grazie anche a infrastrutture innovative, siano sempre più tecnologiche e meno inquinanti". Il sindaco Pierluigi Peracchini ha evidenziato come Spezia sia città che vanta "un ricchissimo patrimonio culturale. Come amministrazione in questi anni abbiamo lavorato per riscoprirlo e promuoverne la conoscenza con diversi progetti". Conclude l’assessore al turismo Maria Grazia Frija: "L’importante iniziativa ha consentito di fare scoprire i molteplici punti di interesse della nostra città e del Golfo dei Poeti. Questa iniziativa troverà seguito in altre a cui il Comune sta lavorando per creare un’offerta sempre più completa, in grado di valorizzare tutto il nostro settore turistico a livello internazionale".