Nuove asfaltature alle Grazie

Via libera dalla giunta comunale di Porto Venere all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria di alcuni tratti di via Canedoli, via Pezzino basso e via Corosella alle Grazie. I lavori, la cui spesa complessiva è stata stimata dall’amministrazione in 108.500 euro, consisteranno in opere di asfaltatura e ripristino della pavimentazione dei tratti danneggiati della sede stradale per un totale di oltre 1700 metri di asfalto. Con l’approvazione del progetto da parte della giunta comunale, gli uffici stanno procedendo all’affidamento dei lavori che si stima possano iniziare e concludersi entro il mese di febbraio. "Abbiamo approvato un importante intervento di manutenzione, che ci consentirà di mettere in sicurezza l’anello del Pezzino alle Grazie – dichiara il sindaco di Porto Venere, Francesca Sturlese –. La manutenzione del nostro territorio rimane un punto centrale della nostra azione amministrativa e stiamo cercando di farlo al meglio, con le risorse che abbiamo a disposizione". Il borgo delle Grazie è interessato anche da un importante intervento di consolidamento e innalzamento delle banchine, finalizzato all’adeguamento strutturale di un tratto di costa della lunghezza di circa 270 metri.